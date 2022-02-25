Пентагон: Россия выпустила по Украине более 160 ракет

По информации Пентагона, российские войска выпустили по Украине более 160 ракет как с наземных, так и с морских платформ, сообщает Новое время.

По словам представителя американского оборонного ведомства, большинство выпущенных снарядов — это баллистические ракеты малой дальности, однако авиаудары также включали в себя сочетание крылатых ракет и ракет средней дальности.

В Пентагоне считают, что войска Кремля с утра 24 февраля приблизились к Киеву, впрочем, "продвижения вглубь или дальше на запад" еще не наблюдалось. Также в ведомстве видели "случаи, когда некоторые украинские подразделения сопротивлялись".