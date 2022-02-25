Украинские военные продолжают бой с россиянами в Сумах

Вооруженные силы Украины ведут сражение с российскими войсками в Сумах, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

"Украинские герои-защитники мужественно сопротивляются российским шовинистам в Сумах. Поддерживайте Вооруженные силы Украины!" , – заявили в Сухопутных войсках.

24 февраля сумчане сообщали о танках РФ в центре Сум – они стояли возле ОГА и на других улицах. При этом тероборона вела бой.

В Сумах было сражение на улице Кондратьева – там расположены войска и кадетское училище. В результате – 6 раненых, из них трое – в тяжелом состоянии, 3 погибших.