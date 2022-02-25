Генштаб ВСУ: ведутся бои в Киевской области, ВСУ удерживают Гостомель
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о ситуации по состоянию на 6:00 25 февраля. Сообщается о боях в Киевской области и воздушном ударе по подразделениям ВСУ в Кропивницком.
Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
"Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков (Киевская область, - ред.), куда продвинулось большое количество бронированной техники противника, и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетеров. Мост через реку разрушен", – заявили в Генштабе.
Там также добавили, что украинские силы обороны удерживают аэродром Гостомель в Киевской области.
"Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины защищают небо над Киевом. Так, после 4 часов украинская система противовоздушной обороны не дала долететь двум смертельным подаркам "братьев" в столицу", – добавили в Генштабе.
Отмечается, что противник нанес воздушный удар по подразделениям Вооруженных сил в Кропивницком.
Также сообщается о значительной активности вертолетов противника в районах выше Вилкового (Одесская область) и Тирасполя (Приднестровье, Молдова).