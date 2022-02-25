НБУ запретил валютные операции в российских и белорусских рублях

Национальный банк Украины запретил уполномоченным учреждениям совершать какие-либо валютные операции с использованием российских и белорусских рублей, а также операции, участником которых является юридическое или физическое лицо, имеющее местонахождение в РФ или Беларуси, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщил Нацбанк в пятницу, правление НБУ внесло соответствующие изменения в постановление от 24 февраля 2022 г. №18 "О работе банковской системы в период введения военного положения".

Согласно ему, введен также запрет на выполнение обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в РФ или Беларуси.