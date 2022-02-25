Зеленский: Этим утром мы защищаем наше государство в одиночку

Украинская армия продолжает защищать государство в одиночку, как и в четверг. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.

"Этим утром мы защищаем наше государство в одиночку, как и вчера. Самые мощные силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы видим в своём небе и видим на своей земле, что этого недостаточно. Чужие войска всё ещё пытаются активизироваться на нашей территории", - сказал глава государства в своём видеообращении утром в пятницу.

Он подчеркнул, что только солидарность и решительность украинцев способны сохранить свободу Украины и защитить государство.

"Армия, пограничники, Национальная гвардия, полиция, разведка, силы территориальной обороны - все выполняют свои задания по максимуму", - добавил Зеленский.

Президент Украины также заявил, что вторжение российских войск в Киев напоминает первое такое же нападение на украинскую столицу, которое произошло в 1941 году.

"Авиация врага подло действует в жилых кварталах и в том числе в столице. Ужасные взрывы в утреннем небе над Киевом, бомбардирование, попадание в жилой дом, пожар - все это напоминает первое такое же нападение на нашу столицу, который произошел в 1941 году", — сказал глава государства в своём видеообращении утром в пятницу.

Зеленский подчеркнул, что силы противовоздушной обороны защищают украинское небо настолько, насколько это возможно.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что России придется говорить с Украиной об обстановке вторжения и чем раньше, тем меньшими будут потери самой РФ.