Зеленский: Этим утром мы защищаем наше государство в одиночку
Украинская армия продолжает защищать государство в одиночку, как и в четверг. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.
"Этим утром мы защищаем наше государство в одиночку, как и вчера. Самые мощные силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы видим в своём небе и видим на своей земле, что этого недостаточно. Чужие войска всё ещё пытаются активизироваться на нашей территории", - сказал глава государства в своём видеообращении утром в пятницу.
Он подчеркнул, что только солидарность и решительность украинцев способны сохранить свободу Украины и защитить государство.
"Армия, пограничники, Национальная гвардия, полиция, разведка, силы территориальной обороны - все выполняют свои задания по максимуму", - добавил Зеленский.
Президент Украины также заявил, что вторжение российских войск в Киев напоминает первое такое же нападение на украинскую столицу, которое произошло в 1941 году.
"Авиация врага подло действует в жилых кварталах и в том числе в столице. Ужасные взрывы в утреннем небе над Киевом, бомбардирование, попадание в жилой дом, пожар - все это напоминает первое такое же нападение на нашу столицу, который произошел в 1941 году", — сказал глава государства в своём видеообращении утром в пятницу.
Зеленский подчеркнул, что силы противовоздушной обороны защищают украинское небо настолько, насколько это возможно.
Также Владимир Зеленский подчеркнул, что России придется говорить с Украиной об обстановке вторжения и чем раньше, тем меньшими будут потери самой РФ.
"России все равно придется, рано или поздно, говорит с нами, говорит о том, как прекратить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее разговор начнется, тем меньше будут утраты самой России", — сказал Зеленский.