Геращенко: План врага в пятницу - прорваться танковыми колонами к Киеву

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что сегодня будет самый тяжелый день. По его словам, танковые колонны попытаются прорваться к Киеву.

Об этом он написал в Telegram﻿.

"Самый тяжёлый день будет сегодня. План врага, прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву. Русские танки отлично горят при попадании наших ПТУРОВ - Стугны, Корсаров и подарков наших союзников NWLAW и Javelinov. Защитники Киеве наготове!" - пишет Геращенко.

Также Геращенко сообщил, что на Иванковском направлении взорван мост, чтобы вражеские танки не смогли проехать.