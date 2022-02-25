Геращенко: План врага в пятницу - прорваться танковыми колонами к Киеву

Геращенко: План врага в пятницу - прорваться танковыми колонами к Киеву

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что сегодня будет самый тяжелый день. По его словам, танковые колонны попытаются прорваться к Киеву. 

Об этом он написал в Telegram﻿. 

"Самый тяжёлый день будет сегодня. План врага, прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву. Русские танки отлично горят при попадании наших ПТУРОВ - Стугны, Корсаров и подарков наших союзников NWLAW и Javelinov. Защитники Киеве наготове!" - пишет Геращенко. 

Также Геращенко сообщил, что на Иванковском направлении взорван мост, чтобы вражеские танки не смогли проехать. 

"На Иванковском направлении взорван мост. Враг не пройдет", — пишет Геращенко. 
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