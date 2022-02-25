Геращенко: План врага в пятницу - прорваться танковыми колонами к Киеву
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что сегодня будет самый тяжелый день. По его словам, танковые колонны попытаются прорваться к Киеву.
Об этом он написал в Telegram.
"Самый тяжёлый день будет сегодня. План врага, прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву. Русские танки отлично горят при попадании наших ПТУРОВ - Стугны, Корсаров и подарков наших союзников NWLAW и Javelinov. Защитники Киеве наготове!" - пишет Геращенко.
Также Геращенко сообщил, что на Иванковском направлении взорван мост, чтобы вражеские танки не смогли проехать.
"На Иванковском направлении взорван мост. Враг не пройдет", — пишет Геращенко.