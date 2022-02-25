Появился ИИ от Meta, который создает 3D-объекты по любому описанию

В Meta создали систему ИИ, которая разрабатывает трехмерные объекты в виртуальном мире по любому набору слов, сообщает Хайтек.

Глава Meta Марк Цукерберг показал, как работает новая система Builder Bot, которая создает 3D-объекты в виртуальном мире.

Во время демонстрации 3D-аватар Цукерберга задавал системе разные требования к объектам, которые тут же появлялись в окружающей реальности: это пляж, море, облака, в нужном направлении вырос остров, а на берегу образовалась пара деревьев, под которыми система расстелила плед для пикника.

В компании не уточнили, как именно генерировались эти объекты, это могла быть библиотека с заготовками или результат работы модели ИИ.

"Нужен только голос, чтобы создавать детализированные миры. Их можно будет исследовать и делиться опытом с другим", - Марк Цукерберг, глава Meta.

Meta предполагает, что эти новые технологии будут включены в приложения для будущих носимых устройств, а также пространств виртуальной и дополненной реальности.

Еще в компании анонсировали универсальный переводчик устной речи для всех языков мира. Он работает даже с наиболее редкими и сложными.