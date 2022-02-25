Турция может закрыть Босфор и Дарданеллы

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чевушоглу заявил, что страна может принять решение о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей, сообщает Зеркало недели.

Однако даже при таких условиях у России будет право использовать эти проливы, чтобы вернуть на базы свои военные корабли.