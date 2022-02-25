Макрон сообщил о предоставлении финансовый помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выделяет Украине экономическую помощь в размере 1,2 миллиарда евро. Также Франция продолжит поставлять военную технику, сообщает Обозреватель.

По словам французского лидера, размер помощи для Украины является беспрецедентным. Об этом Макрон сообщил у себя в Twitter.

"Как европейцы, мы приняли решение об экономической помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро. Это беспрецедентно. Мы продолжим поставлять военную технику и поддерживать население в этом тяжелом испытании", – написал Макрон.