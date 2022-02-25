Братья Кличко заявили, что будут с оружием защищать Украину

Бывший чемпион по боксу в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что возьмет в руки оружие вместе со своим братом Владимиром Кличко. Они готовы сражаться в "кровавой войне" после вторжения России в Украину, сообщает Обозреватель.

Заявление прозвучало в программе "Доброе утро, Британия" на канале ITV, видео распространило издание New York Post в Twitter. Оно вышло утром 25 февраля, когда российские войска продолжали атаковать столицу и другие украинские города.

"У меня нет другого выбора, я должен сделать это. Я буду сражаться" , – сказал киевский городской глава.

Он подчеркнул, что столица Украины находится под угрозой, и основным приоритетом является работа с полицией и вооруженными силами для поддержки критически важной инфраструктуры, включая поставку электричества, газа и воды для его граждан.

Он также добавил, что мирные жители готовы защищать Киев как солдаты:

"Верю в Украину, в свою страну и свой народ".

Известно, что 45-летний брат мэра Киева – бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко ранее в этом месяце записался в резервную армию Украины. Он заявил, что любовь к своей стране заставила его защищать ее.

"Украинский народ силен. И он останется верен себе в этом страшном испытании. Народ, жаждущий суверенитета и мира. Но демократия – это хрупкий режим. Она не может защитить себя, ей нужна воля граждан, приверженность каждого" , – высказал убеждение Кличко-младший.