Советы юриста для граждан Украины, которые въезжают в Польшу
По статусу беженца в Польше не допустят к работе полгода. Поэтому лучше ехать по безвизу, советуют юристы. Польша ждет к себе до 5 млн беженцев из-за войны Украины и РФ, сообщает UBR.
Украинцам не советуют спешить подаваться на статус беженца в Польше, поскольку с этим статусом не получится работать там 6 месяцев. Об этом рассказала партнер ЮК Legal House Наталья Радченко.
Если вы не планируете находиться в пунктах для беженцев, лучше заезжать по безвизу, советует она.
Что еще не лишним будет знать:
- все 14 погранпереходов Польши с Украиной открыты;
- власти Польши отменили все ковидные ограничения по приему беженцев из Украины;
- сотрудники Пограничной службы будут помогать беженцам из Украины и всегда примут заявки на международную защиту;
- в Люблинском и Подкарпатском воеводствах рядом с польско-украинской границей развернуто 8 пунктов приема беженцев из Украины;
- Польша готовится к приему от 1 до 5 млн беженцев;
- Польша подготовила 120 больниц по всей стране и несколько тысяч мест для раненых – в том числе и тяжелых. Кроме того, поставки лекарств и специальный медицинский поезд, перевозящий раненых из Украины в Польшу.