Советы юриста для граждан Украины, которые въезжают в Польшу

По статусу беженца в Польше не допустят к работе полгода. Поэтому лучше ехать по безвизу, советуют юристы. Польша ждет к себе до 5 млн беженцев из-за войны Украины и РФ, сообщает UBR.

Украинцам не советуют спешить подаваться на статус беженца в Польше, поскольку с этим статусом не получится работать там 6 месяцев. Об этом рассказала партнер ЮК Legal House Наталья Радченко.

Если вы не планируете находиться в пунктах для беженцев, лучше заезжать по безвизу, советует она.

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