ООС: в Луганской области украинская артиллерия разбила колонну техники РФ
В Луганской области вблизи Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники. Враг понес потери, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар", - говорится в сообщении ООС.
По информации штаба, враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск.
"В результате оккупанты понесли потери и отступили", - добавляют в сообщении.