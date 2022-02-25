ООС: в Луганской области украинская артиллерия разбила колонну техники РФ

ООС: в Луганской области украинская артиллерия разбила колонну техники РФ

В Луганской области вблизи Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники. Враг понес потери, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар", - говорится в сообщении ООС.

По информации штаба, враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск.

"В результате оккупанты понесли потери и отступили", - добавляют в сообщении.
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