Залужный: ВСУ удержали оборону и отбили прорыв под Черниговом

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что украинские военные удержали оборону и отразили прорыв российских войск под Черниговом.

Об этом он заявил в Facebook﻿.

"На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.

Вражеская техника была вынуждена отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку", – говорится в сообщении Залужного.

Он также заявил о захвате трофеев в виде техники и документов с личными данными россиян.