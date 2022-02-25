Минобороны: российские военные захватили автомобили ВСУ и движутся в Киев
Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что российские военные захватили два автомобиля Вооруженных сил Украины и движутся в Киев. Вскоре появилась информация, что захваченных грузовиков больше.
Об этом она заявила на своей странице в Facebook.
"Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков. Они обязательно будут обезврежены", – написала Маляр.
В то же время, в пресс-центре Операции объединенных сил сообщили, что российские военные захватили 6 автомобилей Нацгвардии.
"Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ используют автомобильную технику, захваченную в Национальной гвардии Украины, для глубокого проникновения в тыл украинских позиций. В частности, враги используют два ББМ "Казак", три КРАЗа и ГАЗ-66. Кроме этого, оккупанты одеты в военную форму ВС Украины", – говорится в сообщении.