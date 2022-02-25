Минобороны: российские военные захватили автомобили ВСУ и движутся в Киев

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что российские военные захватили два автомобиля Вооруженных сил Украины и движутся в Киев. Вскоре появилась информация, что захваченных грузовиков больше.

Об этом она заявила на своей странице в Facebook﻿.

"Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков. Они обязательно будут обезврежены" , – написала Маляр.

В то же время, в пресс-центре Операции объединенных сил сообщили﻿, что российские военные захватили 6 автомобилей Нацгвардии.