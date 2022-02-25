Запорожская ОГА: В Мелитополе идут бои с российскими войсками

Мелитопольские СМИ сообщают, что по улицам города передвигается российская техника. Также, по данным местных интернет-порталов, в районе здания местного управления СБУ находится военная техника, слышна стрельба. О том, что российские войска зашли в Мелитополь, ссылаясь на собственные источники, заявляет и известный запорожский волонтер, активист Рудольф Акопян, сообщает Радио Свобода.

В пресс-центре Запорожской ОГА подтвердили Радио Свобода информацию, что в Мелитополе идут бои между украинскими и российскими военными. Также глава Запорожской ОГА в своем видеообращении с осмотром ситуации в регионе за ночь отметил без деталей, что ситуация вокруг Мелитополя сложна.

"Ночью не обошлось без потерь. В мелитопольском районе на побережье был нанесен удар по нашим пограничникам – потеряны жизни трех наших героев-защитников. Сложная ситуация сложилась вокруг города Мелитополь. День будет трудный, но убежден, что каждый из нас будет делать свое дело. И мы все вместе пройдем этот путь с честью и защитим нашу землю", – говорится в заявлении главы Запорожской области Александра Старуха.

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