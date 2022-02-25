Monobank возвращает кредитные лимиты
Monobank возвращает кредитные лимиты. Пока без p2p и кеша.Только торговые операции, коммуналка и пополнение мобильного. Об этом написал соучредитель monobank в телеграм-канале, сообщает Минфин.
По его словам, банк вернет в течение часа лимиты в объеме 10000 грн. тем клиентам, кому лимиты были одобрены ранее и в случае, если они были доступны вчера до начала войны.
«Ничего хорошего из этого может не получится.Но это уже не важно. Это надо сделать потому, что в этой ситуации это правильно.Это решение не банкиров и не бизнесменов, это решение плевок в лицо врагу. Слава Украине!», — написал Гороховский.