Monobank возвращает кредитные лимиты. Пока без p2p и кеша.Только торговые операции, коммуналка и пополнение мобильного. Об этом написал соучредитель monobank в телеграм-канале, сообщает Минфин.

По его словам, банк вернет в течение часа лимиты в объеме 10000 грн. тем клиентам, кому лимиты были одобрены ранее и в случае, если они были доступны вчера до начала войны.