Бомбоубежища в Украине: куда бежать в случае воздушной тревоги и обстрелов

Бомбоубежища в Украине: куда бежать в случае воздушной тревоги и обстрелов
Фото: Громадський контроль укриттів та бомбосховищ

В Киеве и Львове в пятницу утром, 25 февраля, объявлена воздушная угроза. В случае включения звуковых сирен украинцев просят укрыться в бомбоубежища, сообщает Обозреватель.

В связи с участившимися атаками на города Украины публикуем карты, на которые нанесено расположение бомбоубежищ в городах Украины.

Далее приводим список (для того, чтобы увидеть карту, кликните на ссылку):

Киев

Запорожье

Днепропетровская область

Харьков

Одесса

Одесская область

Сумы

Полтава

Николаев

Херсонская область

Херсон

Тернополь

Ровенская область

Чернигов

Нежин

Прилуки

Кропивницкий

Черкассы

Ивано-Франковск.

Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics