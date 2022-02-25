Бомбоубежища в Украине: куда бежать в случае воздушной тревоги и обстрелов
В Киеве и Львове в пятницу утром, 25 февраля, объявлена воздушная угроза. В случае включения звуковых сирен украинцев просят укрыться в бомбоубежища, сообщает Обозреватель.
В связи с участившимися атаками на города Украины публикуем карты, на которые нанесено расположение бомбоубежищ в городах Украины.
Далее приводим список (для того, чтобы увидеть карту, кликните на ссылку):
- Киев
- Харьков
- Одесса
- Сумы
- Полтава
- Николаев
- Херсон
- Чернигов
- Нежин
- Прилуки
- Черкассы