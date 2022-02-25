Бомбоубежища в Украине: куда бежать в случае воздушной тревоги и обстрелов

В Киеве и Львове в пятницу утром, 25 февраля, объявлена воздушная угроза. В случае включения звуковых сирен украинцев просят укрыться в бомбоубежища, сообщает Обозреватель.

В связи с участившимися атаками на города Украины публикуем карты, на которые нанесено расположение бомбоубежищ в городах Украины.

Далее приводим список (для того, чтобы увидеть карту, кликните на ссылку):

- Киев

- Запорожье

- Днепропетровская область

- Харьков

- Одесса

- Одесская область

- Сумы

- Полтава

- Николаев

- Херсонская область

- Херсон

- Тернополь

- Ровенская область

- Чернигов

- Нежин

- Прилуки

- Кропивницкий

- Черкассы

- Ивано-Франковск.