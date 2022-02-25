"Укрзализныця": отменяется ряд пригородных поездов по всей стране

"Укрзализныця" отменяет ряд пригородных поездов по всей стране в связи с опасностью продолжения их курсирования. Об этом, ссылаясь на телеграм-канал УЗ, сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, с 25 декабря отменены пригородные поезда Киевского региона, курсирующие из Киева в направлении Тарасовки, Фастова, Зернового, Ворожбы, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростени, Тетерива, Малина и между этими пунктами.

Электропоезда, курсирующие обычно в Бучу из Святошино и Борщаговки, продолжат ходить, но теперь будут курсировать только в Ирпень.

В Одесском регионе отменены поезда, курсировавшие по маршруту Николаев – Херсон, Херсон – Вадим и Христиновка – Умань.

В центральном регионе отменены поезда Запорожье – Новоалексеевка и Мелитополь – Запорожье.

Во Львовском регионе отменяются электропоезда сообщением Львов – Лавочное – Чоп с 25 февраля и обратно с 26 февраля.

Также отменены электропоезда сообщением Харьков – Казачья Лопань, Мерчик – Тростянец –Смородино и Тростянец – Смородино – Люботин.

Отменен ряд пригородных рейсов на востоке страны: поезда по маршрутам Харьков – Бахмут, Харьков – Лозовая – Краматорск и Харьков – Славянск, не будут курсировать до дальнейших указаний.

Поезда Мариуполь – Южнодонбасская будут курсировать только в Волноваху, поезда из Лимана, Изюма и Святогорска будут курсировать только в Фенольную вместо станции Скотувата.

Поезда Лантратовка – Кондрашовская – Нова ограничиваются по станции Новый Айдар.