Moody's: в событиях в Украине серьезные риски для перспектив мировой экономики

Международное рейтинговое агентство Moody's видит в событиях вокруг Украины серьезные риски для глобальных экономических прогнозов, опубликованных ранее, сообщает Интерфакс-Украина.

Ситуация будет зависеть от того, какие санкции введут западные страны в отношении Москвы, заявил главный экономист по европейским рынкам Moody's Гаурав Гангули в ходе проведенного агентством в четверг онлайн-мероприятия.

Утром в четверг президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. На Украине введено военное положение, поступают сообщения об обстреле населенных пунктов и гибели десятков военных. Российские военные уничтожили 74 объекта военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов и военно-морскую базу, сообщило Минобороны РФ.

Moody's оценивает в 55% шансы на быстрое разрешение конфликта и видит 30%-ную вероятность его затягивания, рассматривая оба сценария.

Согласно февральскому прогнозу агентства, ВВП государств G20 вырастет на 4,3% в текущем году и на 3,2% в 2023 году. В случае затягивания конфликта темпы повышения ВВП к концу 2022 года будут ниже 1%, в случае быстрого прекращения конфликта - менее 3%, ожидают в Moody's.

Сложившаяся ситуация также может повлиять на темпы ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, считают эксперты.

"С учетом неопределенности центробанки могут замедлить темпы нормализации политики" , - заявил главный экономист Moody's Analytics Марк Занди.

Темпы роста российской экономики могут замедлиться по сравнению с февральским прогнозом Moody's (2% в 2022 году и 1,5% в 2023 году) в случае сокращения экспорта нефти и газа, учитывая, что добывающий сектор является важной частью экономики РФ, отмечает экономист Moody's Analytics Ольга Бычкова.

Еще одной причиной ослабления экономики РФ, по ее словам, станут финансовые санкции, которые в конечном итоге негативно скажутся на торговых потоках.