Минобороны: на Оболони в Киеве обезвредили вражескую ДРГ (Обновлено)
Бой с вражеской диверсионной группой происходил в районе площади Тараса Шевченко (Оболонский район Киева). Об этом рассказали в Офисе президента и Минобороны, сообщает Новое время.
"Просим граждан сообщать о передвижении техники! Изготовлять коктейли Молотова, обезвреживать оккупанта! Мирным жителям — быть осторожными! Не покидать дома!" — призывают в Минобороны.
Обновлено. Как сообщили в Минобороны, диверсионную группу обезвредили.