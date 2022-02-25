Минобороны: на Оболони в Киеве обезвредили вражескую ДРГ (Обновлено)

Бой с вражеской диверсионной группой происходил в районе площади Тараса Шевченко (Оболонский район Киева). Об этом рассказали в Офисе президента и Минобороны, сообщает Новое время.

"Просим граждан сообщать о передвижении техники! Изготовлять коктейли Молотова, обезвреживать оккупанта! Мирным жителям — быть осторожными! Не покидать дома!" — призывают в Минобороны.

Обновлено. ﻿Как сообщили﻿﻿ в Минобороны, диверсионную группу обезвредили.