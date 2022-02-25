Президент Польши назвал бомбардировку Киева актом терроризма

Президент Польши Анджей Дуда в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским назвал российские бомбардировки Киева актом террора. Но есть большая решимость украинцев защитить столицу.﻿ Об этом, со ссылкой на Twitter президента Польши, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Я только что разговаривал с Владимиром Зеленским. Ситуация в Киеве очень сложная. Утром русские начали бомбардировать город. Дроны сбрасывают бомбы на жилые дома. Люди умирают. Это явный акт террора, направленный на то, чтобы сломить боевой дух, но есть огромная решимость защитить столицу" , – написал Дуда.

Национальный банк Польши принял решение предоставить Национальному банку Украины валютный своп на сумму 4 млрд злотых (около 1 млрд долларов). Помощь оказывается в связи с агрессией России.