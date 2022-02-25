Глава Николаевской ОГА: Николаев не сдан благодаря нашим военным
Николаев не сдан врагу, оборона усиливается, заявляет глава Николаевской облгосадминистрации Николай Ким, сообщает Интерфакс-Украина.
"Николаев не сдали благодаря нашим военным. Сейчас мы разворачиваем оборону еще плотнее…. Мы обращаемся к бизнесу, те, кто предлагал помощь, крупный бизнес, напишите мне, потому что у нас есть сопутствующие задачи по обеспечению лекарствами, питанием, транспортом и так далее", - сказал он в видеообращении, размещенном на странице в Фейсбук.
Глава Николаевской ОГА добавил:
"Всех приглашаю присоединиться к нашей армии, усиливать ее. У нас есть чем воевать и как это делать".