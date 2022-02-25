ВРУ: в Чернобыльской зоне повышен уровень радиации

На значительной части пунктов радиационного наблюдения в Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения.

Об этом говорится в сообщении﻿ Верховной Рады Украины.

"Данные из Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения, доступные в режиме онлайн, свидетельствуют о превышении контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения (красные точки) на значительной части пунктов наблюдений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за боевых действий в Чернобыльской зоне установить причины изменения показателей радиационного фона невозможно.