Зеленский проинформировал Джонсона об обстрелах Киева, требует противодействия РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, подчеркнул, что сегодня Украина как никогда нуждается в оборонной поддержке партнеров, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом он заявил в Twitter.