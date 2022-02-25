Состояние богатейших россиян сократилось за первый день войны

Состояние богатейших российских бизнесменов сократилось на $39 млрд за первый день вторжения в Украину, подсчитал Bloomberg. Это больше, чем потери богатейших бизнесменов России за все первые месяцы 2022 года, сообщает Лига.Бизнес.

Больше всего потерял Вагит Алекперов, президент Лукойла, его состояние упало с $19,2 млрд до $13 млрд за сутки.

Президент Норникеля Владимир Потанин потерял около $3 млрд (состояние сократилось до $26,1 млрд), председатель совета директоров Северстали Алексей Мордашов – $4,2 млрд (до $23 млрд).

Согласно агентству, с начала 2022 года Алекперов и Тимченко потеряли по $10 млрд (более 40%) своего состояния, что стало самым большим снижением среди всех российских миллиардеров.

Состояние российских сверхбогатых упало почти на $32 миллиарда в этом году. Этот подсчет показывал падение до вторжения – с $375 млрд на конец 2021 года до приблизительно $343 млрд на 22 февраля.