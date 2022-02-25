Полиция: ВСУ сбили вражеский самолет в Черкасской области

Украинские военные сбили вражеский самолет возле села Вознесенское Золотоношского района, правоохранители и военнослужащие ищут пилота, капитулировавшего во время падения, сообщила полиция Черкасской области.

"Сегодня, 25 февраля, около 08:30 вблизи села Вознесенское, Золотоношского района, наши военные сбили вражеский самолет. Пилот успел катапультироваться во время его падения" , - говорится в сообщении.

Правоохранители просят местных обратить особое внимание на подозрительных людей, особенно в тактической или военной форме с элементами красного цвета на одежде, возможно, с видимыми травмами.

"Если вы владеете какой-либо информацией, или заметите подозрительное лицо по ориентировке, просьба обращаться в полицию по номеру телефона:"102" , - призывают правоохранители.

Мужчина может находиться в пределах Золотоношского района и пытаться останавливать попутные транспортные средства для того, чтобы добраться до другого города, отметили в полиции.

Правоохранители продолжают проводить розыскные мероприятия по установлению местонахождения пилота.