Microsoft оптимизировала панель задач Windows 11 для работы на планшетах
На этой неделе Microsoft выпустила очередную тестовую сборку Windows 11 под номером 22563 для участников программы предварительной оценки Windows на канале Dev. В ней появилась панель задач, оптимизированная для работы на планшетах, а также улучшенные виджеты, новые смайлы и др, сообщает 3Dnews.
Источник изображений: Microsoft
Наиболее заметным нововведением упомянутой сборки стала панель задач, специально оптимизированная для комфортного использования операционной системы на планшетах. Обновлённая панель задач автоматически переключается в свёрнутое состояние при использовании устройства в планшетном режиме. При этом исчезают иконки приложений, кнопка «Пуск», поиск и виджеты, за счёт чего исключается возможность случайного нажатия кнопок в процессе взаимодействия с устройством. Переключаться между свёрнутым и развёрнутым режимами панели задач можно с помощью свайпов вверх и вниз в нижней части экрана.
Вместе с этим Microsoft продолжает оптимизировать работу виджетов в Windows 11. В новой сборке ОС появилась объединённая лента, в которой соединены виджеты и новостной контент. Такой подход должен упростить поиск нужной информации, а также сделать более удобным процесс взаимодействия с виджетами и новостным контентом. В дальнейшем разработчики планируют сделать ленту более персонализированным инструментом.
Ещё в представленной сборке Windows 11 появилась новая групповая политика для управления уведомлениями «Центра обновления Windows». Она позволяет сделать так, чтобы уведомления выводились только в случаях, когда от пользователя требуется какое-то действие или заканчивается период поддержки ОС. В новой сборке пользователям стали доступны 37 новых смайлов, а ещё 112 получили поддержку изменения цвета кожи. Теперь при поиске в разделе «Быстрый доступ» будут отображаться данные из OneDrive и других местоположений, которые сможет проиндексировать ОС.