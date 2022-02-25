Нафтогаз упростит поставки газа на время военного положения
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг", дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины", упростит на время военного положения финансовые условия поставки газа потребителям, сообщает Экономическая правда.
Об этом рассказали в пресс-службе НАК.
"На время военного положения "Нафтогаз Трейдинг" инициировала принятие решения по смягчению финансовых требований к потребителям. В частности, планируется возобновить поставки газа предприятиям, с которыми компания временно прервала сотрудничество из-за долгов. Также останавливается договорное списание со счетов предприятий на счет "ГК" "Нафтогаз Трейдинг", – сообщила НАК в четверг вечером.
В компании также отметили, что "Нафтогаз Трейдинг" продолжает поставки ресурса примерно 11 тысячам потребителей (бюджетным организациям, производителям тепла и электроэнергии, религиозным организациям, промышленным предприятиям) и планирует их с 1 марта по годовой фиксированной цене согласно заключенным договорам.
"Система работает без сбоев. Отдельные компании сообщили о временном прекращении использования газа из-за вынужденной остановки в связи с российской военной агрессией", - уточнили в компании.
"Укргазвідобування" продолжает добывать газ на всех своих объектах за исключением ряда УКПГ, расположенных вблизи линии столкновения.
По информации компании, Шебелинский нефтеперерабатывающий завод, Укрспецтрансгаз, все объекты Укртранснафты и "Укртрансгаз – Оператора газохранилища" работают в штатном режиме, отметили в НАК.
Кроме того, все сервисы и чат-боты ГК "Нафтогаз Украины" работают в обычном режиме, но с небольшими задержками в личном кабинете.
В компании также уточнили, что в находящейся в управлении "Нафтогаза" зоне деятельности АО "Донецкоблгаз" в результате обстрела остаются без газа около 700 абонентов в населенных пунктах Бугас, Новониколаевка, Новая Игнатьевка, Старая Игнатьевка Волновахского района.
"Кировоградгаз", Новояворовская и Новораздельская ТЭЦ (Львовская область) работают в штатном режиме, отметили в НАК.