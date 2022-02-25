Киев и Одесса в штатном режиме: как работают железнодорожные вокзалы
Железнодорожные вокзалы в Одессе, Сумах и Киеве работают в штатном режиме, вокзалы в Николаеве и Херсоне временно не работают, сообщает Экономическая правда.
Об этом заявил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.
"Вокзалы "Укрзализныци" остаются точкой стабильности в эти непростые дни", — отметил он.
Ситуация на вокзалах Украины по состоянию на 10:00 25 февраля:
- В Сумах вокзал работает, обслуживает пригородное направление
- В Одессе вокзал работает в штатном режиме, ожидается 15 пар поездов
- В Запорожье штатная ситуация на вокзале, из-за повреждения контактной сети поезд Киев - Новоалексеевка отправится обратно на столицу из Запорожья
- В Бердянск поезд из Киева прибыл по графику, обратно отправится с Полог
- Вокзал в Харькове работает в штатном режиме
- В Купянске вокзал работает в штатном режиме, обслуживает электропоезд в Святогорск.
- Вокзал в Киеве тоже работает в штатном режиме
- Мариуполь тоже работает в штатном режиме
- Вокзалы в Николаеве и Херсоне на время не работают.