Киев и Одесса в штатном режиме: как работают железнодорожные вокзалы

Киев и Одесса в штатном режиме: как работают железнодорожные вокзалы
Фото: Facebook

Железнодорожные вокзалы в Одессе, Сумах и Киеве работают в штатном режиме, вокзалы в Николаеве и Херсоне временно не работают, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.

"Вокзалы "Укрзализныци" остаются точкой стабильности в эти непростые дни", — отметил он.

Ситуация на вокзалах Украины по состоянию на 10:00 25 февраля:

  • В Сумах вокзал работает, обслуживает пригородное направление
  • В Одессе вокзал работает в штатном режиме, ожидается 15 пар поездов
  • В Запорожье штатная ситуация на вокзале, из-за повреждения контактной сети поезд Киев - Новоалексеевка отправится обратно на столицу из Запорожья
  • В Бердянск поезд из Киева прибыл по графику, обратно отправится с Полог
  • Вокзал в Харькове работает в штатном режиме
  • В Купянске вокзал работает в штатном режиме, обслуживает электропоезд в Святогорск.
  • Вокзал в Киеве тоже работает в штатном режиме
  • Мариуполь тоже работает в штатном режиме
  • Вокзалы в Николаеве и Херсоне на время не работают.
Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics