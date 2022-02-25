Киев и Одесса в штатном режиме: как работают железнодорожные вокзалы

Железнодорожные вокзалы в Одессе, Сумах и Киеве работают в штатном режиме, вокзалы в Николаеве и Херсоне временно не работают, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.

"Вокзалы "Укрзализныци" остаются точкой стабильности в эти непростые дни", — отметил он.

Ситуация на вокзалах Украины по состоянию на 10:00 25 февраля: