Генштаб: противник пытается обойти Чернигов, утрачен Конотоп

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о ситуации по состоянию на 10:00 25 февраля. Продолжаются бои на севере и юге страны.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генштаба ВСУ.

Сообщается, что противник пытается обойти Чернигов и двигаться далее в сторону Киева.

"Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и совершить наступление на столицу. С этой же целью, наступления на Киев, не считаясь с потерями, враг рвется на направлении Козелец-Бровары и направлении Конотоп-Нежин-Киев. Утрачен город Конотоп" , – говорится в сообщении.

На юге Украины ситуация следующая:

"Противник продолжает осуществлять свои захватнические планы, вышел на рубеж Херсон, Новая Каховка, Каховка с целью удержания дамбы Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Ведет бой за украинский город Мелитополь".

В Генштабе отметили, что российские войска продолжают наступательную операцию против Украины с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.

"Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и АР Крым. С целью устрашения населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома" , – говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщили, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.

"Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев" , – отметили в Генштабе.

Сообщается, что подразделения ВСУ остановили противника в Черниговской области на реке Белоус.

Отмечается, что на Донецком направлении противник не достиг цели – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Обстрелы сил ООС не прекращались.

"На Слобожанщине в районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев, остановили противника и закрепились по определенному рубежу" , – заявили в Генштабе.

Там также добавили, что группировка Воздушных Сил ВСУ производит отражение воздушных ударов противника, продолжает ведение систематических боевых действий и постоянную воздушную разведку.