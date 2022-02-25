Гайдай: автобусы, ехавшие в Счастье для эвакуации жителей, обстреляли

Автобусы, ехавшие в город Счастье (Луганская область) эвакуировать жителей, попали под обстрелы. Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

Информация о пострадавших уточняется.

"Автобусы, ехавшие в Счастье эвакуировать жителей, попали под обстрелы. Российские оккупанты накрыли их "градами". Уточняем информацию о пострадавших", – написал Гайдай в Facebook﻿ в пятницу.

Он добавил, что эвакуация мирного населения сейчас происходит там, где это является возможным.