Воздушная тревога в Киеве: какие станции метро будут закрыты

В метро Киева во время сигнала воздушной тревоги некоторые наземные станции не будут работать, сообщает пресс-служба КГГА﻿.

"При сигнале "Воздушная тревога" наземные станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная" не будут работать. Они не являются безопасными для укрытия и перевозки пассажиров" , - говорится в сообщении.

Киевлян призывают переместиться в другие укрытия или на подземные станции.

Также некоторые станции сейчас работают с ограничениями на вход для обеспечения постепенного вывоза людей и избегания скоплений, отметили в КГГА.