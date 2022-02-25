ОП: Цель спецоперации РФ – уничтожить президента Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве. Об этом, ссылаясь на брифинг советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в пятницу в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.
"Понятен базовый сценарий спецоперации РФ. Единственная цель – зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, лично Владимира Зеленского. Зеленский остается в Киеве, он должен показать, что значит стойкость украинского народа", – сказал Подоляк.
Говоря об экономической ситуации, Подоляк сказал, что коммерческие банки закрыты, государственный банковский сектор работает.
"Мобильная связь, энергетика, вода, все работает в штатном режиме. Порты все закрыты, авиасообщение закрыто. Наличие топлива – проблема, есть лимиты, дефицит топлива. В магазинах товары есть в достаточных количестве. Аптеки работают. Все критические инфраструктурные объекты взяты под особую охрану", – сказал он.