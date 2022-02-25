Япония расширяет санкции против РФ

Премьер Японии Фумио Кисида объявил о введении нового пакета санкций против РФ, в частности, речь идёт об экспортных ограничениях, сообщает агентство "Киодо", сообщает Интерфакс-Украина.

"Кисида сообщил, что новый пакет санкций предусматривает экспортные ограничения, в частности, полупроводников. Также речь идёт о замораживании активов российских финансовых институтов", - говорится в сообщении. Агентство не указывает, о каких именно структурах идёт речь.