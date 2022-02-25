Рынки отреагировали на введение США санкций против РФ: данные торгов

Наибольший подъем по итогам вчерашних торгов продемонстрировал Nasdaq Composite, сообщает Banker.ua.

Уолл-стрит в «зеленой зоне»: 24 февраля ключевые индексы выросли в пределах 0,28-3,34%.

В четверг американский фондовый рынок отреагировал ростом на введение Соединенными Штатами санкций против России, осуществившей военное вторжение в Украину.

Санкции были введены в отношении двух крупнейших финучреждений РФ и нескольких связанных с Кремлем лиц.

Dow Jones 24 февраля поднялся до 33223,83 пункта, прибавив в ходе сессии 0,28%. Лидерами роста в рамках индекса вчера стали Salesforce.com, Microsoft и Intel.

Standard & Poor’s 500 в четверг достиг 4288,7 пункта, поднявшись на 1,5%. Здесь максимум роста показали Enphase Energy, Moderna и SolarEdge Technologies.

И наибольший подъем по итогам торгов четверга продемонстрировал Nasdaq Composite, укрепившись в течение дня на 3,34%: к завершению торгов индекс достиг отметки 13473,59 пункта.

Среди компонентов Nasdaq лидерами роста стали Cyren, Lantheus Holdings и Imperial Petroleum.

Нефть марки Brent утром в пятницу торгуется на уровне $97,75 за баррель: с начала текущей сессии североморская нефтяная смесь подорожала на 2,44%. Несколькими часами ранее цена актива поднималась до отметки $101,3.

В то же время, стоимость WTI 25 февраля (по состоянию на 9:30) составляет $94,81: актив подорожал на 2,15%.

В случае перебоев с поставками в Rystad Energy допускают подъем нефтяных котировок ко II кварталу 2022 года до $130 за баррель и выше.

Goldman Sachs, в свою очередь, прогнозирует рост цен до отметки $125.

Стоимость золота 25 февраля скорректировалась до $1.919,30: с начала торгов унцию металла подешевела на 0,36%. Серебро сегодня торгуется по $24,450, что на 0,96% меньше, чем на момент закрытия предыдущей сессии.