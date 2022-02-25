Молдова приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной

Молдова временно приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

В частности, с сегодняшнего дня отменено курсирование поезда Одесса – Кишинев – Одесса.

Также в УЗ отметили, что около 80% пассажирских поездов продолжают курсировать по стране, однако поезда двигаются с задержками из-за оперативных изменений маршрутов, снижения скорости вблизи станций с бомбоубежищами и ожидания безопасного "окна" для проезда.