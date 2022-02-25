Минэнерго: в Гостомеле, Ирпене, Буче проблемы с электроснабжением

Объединенная энергосистема Украины работает стабильно в условиях полномасштабного нападения России. Связь с Каховской ГЭС возобновлена, нет связи только с Луганской ТЭС, заявили в Минэнерго, сообщает Новое время.

"Испытание энергосистемы по работе в изолированном режиме проходит успешно и согласно плану. В атомной генерации на 25 февраля работает 11 блоков, рабочая мощность 8349 МВт. Тепловые электростанции работают в полном составе, кроме Луганской ТЭС, с которой нет связи. Запасы угля достаточно для стабильной работы ТЭС" , — говорится в сообщении.

Газотранспортная система работает стабильно. Экспорт газа увеличился до 9 млн кубометров в сутки, импорт осуществляется в объеме 11 млн кубометров в сутки, преимущественно из Венгрии.

"В результате боевых действий повреждена сетевая инфраструктура — подстанции и линии электоропередач — из-за этого прервано электроснабжение в том числе в Гостомеле, Ирпене, Буче, Мостище. В Черниговской области отключено 25 населенных пунктов, Харьковская область — 42 населенных пункта, Житомирская — 14 населенных пунктов. В Донецкой области возле Торецка разрушена подстанция. В Киеве все линии электросетей заживлены, сеть работает стабильно, отключений нет" , — добавили в Минэнерго.

В ведомстве также сообщили, что за минувшую ночь зафиксировано значительное снижение потребления электроэнергии — до 12,8 ГВт.