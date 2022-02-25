Анджелина Джоли поддержала Украину и занялась организацией помощи беженцам

Американская актриса Анджелина Джоли не осталась в стороне от событий в Украине, сообщает Новое время.

Анджелина Джоли написала, что молится за людей в Украине. И сообщила, что вместе с коллегами из Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев занята организацией помощи беженцам.

«Как и многие из вас, я молюсь за людей в Украине. Я и мои коллеги сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Еще слишком рано знать, что произойдет, но значение этого момента — для народа Украины и для международного правопорядка — невозможно переоценить», - сообщила Джоли.

На странице Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев в Instagram размещено сообщение, о том, что организация активизировала деятельность в Украине и соседних странах.