ОГА: Воздушная тревога объявлена в Ровно

Глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль сообщил о новой воздушной тревоге, сообщает Интерфакс-Украина.

"Земляки, найдите безопасное место, потенциальное укрытие. Ждите дальнейших информаций. Все будет хорошо!" – написал он на своей странице в Facebook.

Утром во вторник мэр Ровно Александр Третьяк заявил, что аэропорт города попал под удар вражеской ракеты, однако серьезных повреждений нет.

Воздушная тревога в пятницу впервые объявлялась и в еще более западном Львове.