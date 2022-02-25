Мэр Коростеня: РФ атаковала воинскую часть в Житомирской области

В Житомирской области российские оккупанты атакуют воинскую часть. ﻿Об этом, ссылаясь на городского главу Коростеня Владимира Москаленко, пишет Виктория Подорожная, Корреспондент.

В специальном видеообращении мэр уточнил, что после обстрела на складах боеприпасов начался пожар, который привел к детонации.

Москаленко подчеркнул, что радиус действия снарядов, которые хранятся в части, не несет угрозы городу. Ранее Генштаб вывез ракеты дальнего поражения.

"Происходят взрывы снарядов, которые размещены в воинской части", – отметил городской голова и призвал жителей не паниковать, а также избегать прилегающих территорий.

Также в Офисе президента сообщили, что в этой военной части были взрывы и пожар.