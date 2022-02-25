УЕФА принял решение перенести финал ЛЧ в Париж

Исполнительный комитет УЕФА провел сегодня внеочередное заседание в связи с серьезной эскалацией ситуации с безопасностью в Европе, сообщает Uefa.com.

Исполком УЕФА принял решение о переносе финала мужской Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 из Санкт-Петербурга на стадион "Стад-де-Франс" в Сен-Дени. Игра состоится, как и было запланировано, в субботу 28 мая и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

УЕФА хотел бы выразить благодарность и признательность президенту Франции Эммануэлю Макрону за его личную поддержку и приверженность переносу самого престижного матча в европейском клубном футболе во Францию во время беспрецедентного кризиса. Вместе с правительством Франции УЕФА будет полностью поддерживать усилия многих заинтересованных сторон по обеспечению спасения футболистов и их семей в Украине, которые сталкиваются с ужасными человеческими страданиями, разрушениями и вынужденным перемещением.

На сегодняшнем заседании Исполнительный комитет УЕФА также постановил, что российские и украинские клубы, а также сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.

Кроме того, Исполнительный комитет УЕФА решил оставаться в режиме ожидания для созыва дополнительных внеочередных заседаний на регулярной основе, если это будет необходимо, для переоценки правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решений в случае необходимости.