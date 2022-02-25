В МАУ определились с датой, до которой приостанавливают полеты

Авиакомпания Международные Авиалинии Украины пересмотрела срок приостановления всех регулярных и чартерных рейсов из/до территории Украины — полеты не будут осуществляться до 27 февраля 2022 включительно, сообщает Новое время.

Такое решение обусловлено закрытием воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства с 24.02.2022 и необходимостью минимизации любых рисков для безопасности пассажиров.

Авиакомпания сообщает, что поддерживает и будет поддерживать связь с МИДом Украины, Министерством инфраструктуры Украины. Учитывая сложную ситуацию в условиях военного состояния, авиаперевозчик обращает внимание на возможность вынужденных задержек и осложнений обратной связи на сервисных каналах коммуникации с пассажирами и рассчитывает на понимание.

МАУ напоминает, что ВАЖНО ЗНАТЬ - все пассажиры авиакомпании и граждане Украины, которые оказались за границей и должны вернуться в Украину, должны зарегистрироваться на государственном сайте Государственной регистрации украинских граждан https://friend.mfa.gov.ua/#/. Зарегистрированным гражданам будет предоставлена информация о рейсах в указанные пункты и пункты прибытия в Украину.

Вся актуальная информация о дальнейшем статусе выполнения рейсов будет размещаться на официальном сайте МАУ.