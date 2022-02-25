Жителей Оболонского района Киева просят не выходить на улицу

В связи с приближением активных военных действий жителей Оболонского района Киева просят покинуть улицу и не выходить из дома. Об этом говорится на странице КГГА в Facebook.

"Будьте внимательны и оставайтесь в помещениях – дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно в связи с приближением врага.

Единственным исключением может быть необходимость перемещения в укрытие в случае включения сигнала "Воздушная тревога". Находясь дома, держитесь подальше от окон" , – сказано в сообщении.

Карта ближайших убежищ в Киеве по этой ссылке.﻿