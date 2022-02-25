В Днепре увеличили финансирование территориальной обороны

В Днепре перераспределили городской бюджет на 2022 год. Решение было принято депутатами на 17-й внеочередной сессии горсовета, которая прошла в формате ZOOM-конференции, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

На 100 млн грн сократилось финансирование Департамента благоустройства и инфраструктуры.

Средства будут направлены на дополнительное финансирование других департаментов: