Госбанки в Украине работают, но наблюдаются проблемы с топливом, заявил советник главы Офиса президента.﻿ По словам Подоляка, в магазинах находится достаточное количество товаров общего потребления, а также работают аптеки, сообщает UBR.

В Украине закрыты коммерческие банки, но работает государственный банковский сектор. Закрываются только отделения в городах, где наблюдаются боевые столкновения, сообщил на брифинге советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Однако он отметил, что с наличием горючего наблюдаются проблемы. Есть лимиты, очереди на заправках и дефицит топлива. Одновременно в магазинах находится достаточное количество товаров общего потребления. Основные дистрибьюторы сети аптек не работают, а сами аптеки функционируют.

Кроме того, мобильная связь функционирует, энергетика работает в штатном режиме. Что касается транспорта, то ключевые магистрали и дороги работают, на отдельных участках встречаются пробки.

По словам Подоляка, все порты, а также небо закрыли. При этом большинство поездов курсируют согласно расписанию.

Со своей стороны в Госспецсвязи отметили, что банковская система мобилизовалась на 200%. Обеспечены возможности для снятия средств, временные лимиты позволяют полностью закрыть первоочередные потребности. Банки по возможности подкрепляют банкоматы наличными.

Ограничения на безналичные расчеты отсутствуют, СЭП работает без перебоев. Нацбанк не вводил ограничений на безналичные расчеты, в частности, на расчеты через POS-терминалы в точках торговых сетей.