Свитолина попросила поддержки у цивилизованного мира в войне с Россией

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась о войне в родной стране, подвергшейся нападению России, сообщает 24 Канал.

Теннисистка в шоке от войны, которую развернула Россия против Украины. Бои продолжаются уже второй день.

"Мое сердце обливается кровью… Мы, украинцы, просим о поддержке и полномасштабной помощи всего цивилизованного мира. Искренне благодарю наших ребят, которые защищают нашу Родину", – написала Свитолина в твиттере.