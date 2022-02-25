Скичко: в Умани еще один погибший среди гражданского населения

В районе Умани погиб еще один гражданский человек, сообщил глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Ситуация на данный момент в области контролируема. Наши службы срабатывают на все 100%. К сожалению, есть еще один погибший среди гражданского населения на Уманщине" , - написал Скичко в Facebook в пятницу.

Скичко отметил, что поскольку президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации, все мужчины от 18 до 60 лет должны идти в военкоматы и вступать в терроборону.

"Больницы работают 24/7. Областная больница уже приняла первых раненых из Уманщины. Другие медучреждения работают в штатном режиме. В пунктах приема крови по области ждут доноров для формирования резерва" , - отметил он.

По словам главы ОГА, эвакуированные из 16-километровой зоны от Дубеевки и 30-километровой зоны от Рассешек уже расселены по временным пунктам проживания.

Также Скичко напомнил, что в области действует комендантский час, ежедневно с 22 вечера до 6 утра, а образовательные заведения работают в дистанционном режиме.