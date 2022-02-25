Мэрия: В Мариуполе усилились бои

Мэрия: В Мариуполе усилились бои

В Мариуполе 25 февраля вновь усилились боевые действия. Росссийские танки приближаются к городу, сообщает РБК-Украина.

Об этом во время брифинга заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По словам Бойченко, бой украинских военных и оккупантов ведется в 15 километрах от города.

"Российские танки движутся в сторону Мариуполя. Продолжается бой в 15 километрах от города. Если военные дадут знак об опасности, в городе прозвучат сирены, которые будут свидетельствовать о необходимости перейти к хранилищам", - сказал мэр.
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