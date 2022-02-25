Европа нарастила импорт газа из РФ, несмотря на вторжение в Украину

Экспорт российского газа в Европу через Украину вырос на 38% в четверг и может возрасти еще больше в пятницу, несмотря на полномасштабную войну, сообщает Экономическая правда.

В дополнение к росту на 38% в четверг, экспорт российского газа вырастет еще на 24% в пятницу, когда ЕС завершает подготовку пакета санкций, практически не коснувшегося энергетического сектора агрессора, пишет Bloomberg.

Более высокие объемы экспорта являются неудобным напоминанием об энергетической зависимости Европы от Москвы. Россия является газовым монополистом и обеспечивает более трети потребностей региона. Приблизительно треть объема обычно проходит транзитом через Украину.

На фоне увеличения транзита цены на газ обвалились по отношению к уровням четверга на 24% до 1208.12 доллара за тысячу кубов.