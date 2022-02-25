Резников: в Тероборону будут привлекать людей старше 60 лет

К силам Территориальной обороны будут привлекать патриотов старше 60 лет, которые морально и физически готовы сопротивляться и побеждать врага, написал глава Минобороны Алексей Резников.

Такое решение было одобрено Резниковым и согласовано с командующим Сил ТрО ВСУ бригадным генералом Юрием Галушкиным.

Он добавил, что "тысячи людей присоединяются к рядам Сил территориальной обороны и готовы давать отпор врагу".

"Только в Киеве уже 18 тысяч автоматов и соответствующий боекомплект, которые уже розданы и продолжают раздаваться бойцам Сил ТрО в течение вчерашнего и сегодняшнего дня. Желающих присоединиться к рядам Сил ТрО и с оружием в руках останавливать российских оккупантов растет, а оружие поступает еще" , - говорится в сообщении.

Также Резников призвал украинцев распространять официальную информацию.

"На официальных ресурсах и страницах в соцсетях Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и других органов власти и самоуправления публикуются доказательства преступлений российских оккупационных войск. Берите эти факты и распространяйте их через соцсети. В первую очередь - среди российских пользователей. Чтобы граждане РФ видели, что они поддерживают" , - написал он.

Министр отметил, что важно распространить упомянутые факты в итальянском, немецком и венгерском медиапространстве, а также среди журналистов и должностных лиц европейских стран.